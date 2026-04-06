窪塚洋介＆亀梨和也、南沙良は“メッシ” NGをものともしない“突破力”を暴露「カットかかるまで絶対やめない」
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会が6日、都内で行われ、主演の2人が共演の南沙良の意外な一面を暴露した。
【集合ショット】圧巻…！窪塚洋介＆亀梨和也ら豪華出演者が勢ぞろい
南は、練馬区一家殺害事件の生存者でありカモ・トラの同居人・開成奈々子役を演じており、本作でも主演2人との撮影が多かったという。亀梨は「1のときよりすごい心を開いてくれたんですよ、ね」と窪塚に同意を求め、窪塚も「これくらいだったら開いてやるかってちょっと信頼してくれた」と振り返った。2人の言葉に「緊張感があるじゃないですか、お2人…でもまあ、あの」と少し動揺を見せる南に、窪塚が「しどろもどろだな！」とツッコミ、笑いあった3人。「撮影のオンオフがあるんだけどないみたいな、すたんばいの時間もずっと笑ってたよね」と亀梨が明かす通り、すっかり近づいた“心の距離”を感じさせた。
また窪塚は、「でも100パーNGなんですよ、（あるシーンで）ミスって。でもまったくそれを感じさせないで、シーンの最後まで突っ込んでくることがあって、俺とかめちゃんに“メッシ”って呼ばれてた」と南の意外な一面を暴露。亀梨も「噛んだりセリフ間違えて止まっちゃっても、監督のカットがかかるまで絶対やめないですから」と続けると、南が「ごまかせると思って」とぽつり。そんな南に、窪塚は「俺が笑っちゃって、逆にNGみたいな感じになっちゃう」と苦笑いし、「タフだな」と称賛。亀梨も「強いですよね、すばらしい」と重ねた。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督が登壇。MCは荘口彰久が務めた。
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南は、練馬区一家殺害事件の生存者でありカモ・トラの同居人・開成奈々子役を演じており、本作でも主演2人との撮影が多かったという。亀梨は「1のときよりすごい心を開いてくれたんですよ、ね」と窪塚に同意を求め、窪塚も「これくらいだったら開いてやるかってちょっと信頼してくれた」と振り返った。2人の言葉に「緊張感があるじゃないですか、お2人…でもまあ、あの」と少し動揺を見せる南に、窪塚が「しどろもどろだな！」とツッコミ、笑いあった3人。「撮影のオンオフがあるんだけどないみたいな、すたんばいの時間もずっと笑ってたよね」と亀梨が明かす通り、すっかり近づいた“心の距離”を感じさせた。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督が登壇。MCは荘口彰久が務めた。