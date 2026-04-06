100万円以下でトヨタ「ライズ」サイズのコンパクトSUV！

フランスの自動車ブランド「ルノー」がインド市場などを中心に展開しているコンパクトSUVが「キガー（Kiger）」です。

2021年に世界初公開されたキガーは、同市場で大反響を呼んでいるSUV「ダスター」の弟分にあたる、ルノーSUVラインナップの“末っ子”的存在です。2024年1月には一部改良が行われるなど、現在も着実な進化を続けています。

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ルノーが新興国市場に向けた戦略車として開発したコンパクトSUVのキガー。その最大の特徴は、極めてコンパクトなサイズ感と、それを感じさせない存在感のあるデザインにあります。

基本骨格となるプラットフォームには、ルノー・日産・三菱アライアンスが新興国向けに開発した「CMF-A＋」を採用しています。

ボディサイズは、全長3991mm×全幅1750mm×全高1605mm、ホイールベースは2500mm。インド市場において税制優遇が受けられる全長4m未満の規格に合わせた設計となっており、日本で人気のトヨタ「ライズ」やダイハツ「ロッキー」とほぼ同等の、非常に取り回しに優れたサイズです。

しかし、その外観に小ささや安っぽさは微塵も感じさせません。大きく張り出した前後の筋肉質なフェンダーや、力強い造形のフロントグリル、そしてルノーの特徴でもあるC型のLEDテールランプを採用し、スポーティかつアグレッシブなスタイルを実現。最低地上高は軽自動車のスズキ「ジムニー」と同じ205mmがしっかり確保されており、未舗装路や段差の多い道路でも安心の悪路走破性を備えています。

インテリアも機能的です。「スマートキャビン」と呼ばれる室内は、高いアイポイントにより良好な視界を確保。インパネ中央にはApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応する8インチのタッチスクリーンを備え、デジタル環境が整えられています。

さらに、荷室容量はクラストップレベルの405リットルを誇り、後席を倒せばさらに拡大するなど、実用性の高さも魅力です。

パワートレインは、最高出力72馬力を発揮する1リッター直列3気筒の自然吸気エンジンと、100馬力の1リッター直列3気筒ターボエンジンの2種類をラインナップ。トランスミッションは5速MTのほか、自然吸気モデルにはAMT（セミAT）、ターボモデルにはCVT（無段変速機）が用意され、キビキビとした軽快な走りと優れた燃費性能を両立しています。

そして、気になるインド現地での販売価格ですが、なんとベースグレードで58万875ルピーに設定されています。2026年4月上旬の為替レートで換算すると、約99万2000円となり、100万円を切る価格から最新のSUVが手に入る計算になります。

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兄貴分であるダスターも戦略的な価格で旋風を巻き起こしていますが、末っ子のキガーはさらにその下をいく100万円切りという破格のプライスを提示しています。

現在、キガーの日本市場への導入予定はアナウンスされていませんが、日本の狭い道でも扱いやすい全長4m切りのサイズ感、力強いSUVデザイン、そして圧倒的なコストパフォーマンスを考えれば、もし日本で発売されれば大ヒット間違いなしといえる魅力的な一台です。