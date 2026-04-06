＜食い尽くし系予備軍！？＞食い尽くし系？クレクレ？私と息子が間違っているのかも…【第4話まんが】
私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイが、クラスの女子に給食のおかずをもらうときの対応が問題になって、学校の先生に叱られたそうです。先生は「お友だちが傷ついて拒食症になったらどうする」と言いましたが、話を飛躍させすぎだと思いませんか？ そのことを実家の母と姉に愚痴ったら、母からは「孫もバカで、お前もバカだ」と叱られたのです。腹が立ちましたが、そのとき母が言った「食い尽くし系になる」という言葉が少し気になり調べました。
母の言葉には腹が立ちますが、「食い尽くし系」と言われたことが引っかかります。家に帰ってから、「食い尽くし系」という言葉で検索してみると、漫画がヒットしました。どんな内容かと読んでみましたが、どう考えても旦那さんがケチだとしか思えません。
旦那さんがケチだと思ったのですが、漫画に寄せられたコメントは、唐揚げを欲しがった子どもや母親を非難するものばかりなのです。そして、母が言った「食い尽くし系」という言葉。この漫画の子どもの描写はまるで、わが子のことのように思ってしまいました。
母が言っていた「食い尽くし系」を調べて、該当するストーリーを見てみると……。わが子と同じような子どもの話が書かれていました。
私としては「あげないほうが悪い」「子どもに1つくらいあげてもいい」と思いましたが、コメント欄を見るとびっくり。みんな「人のものを欲しがるなんて、子どもにきちんと躾をして」と言っているのです。
思わずコメント欄に息子のことを書いて同意を求めると……大炎上。私と息子が間違っていると、みんなが母と同じことを言います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
母の言葉には腹が立ちますが、「食い尽くし系」と言われたことが引っかかります。家に帰ってから、「食い尽くし系」という言葉で検索してみると、漫画がヒットしました。どんな内容かと読んでみましたが、どう考えても旦那さんがケチだとしか思えません。
旦那さんがケチだと思ったのですが、漫画に寄せられたコメントは、唐揚げを欲しがった子どもや母親を非難するものばかりなのです。そして、母が言った「食い尽くし系」という言葉。この漫画の子どもの描写はまるで、わが子のことのように思ってしまいました。
母が言っていた「食い尽くし系」を調べて、該当するストーリーを見てみると……。わが子と同じような子どもの話が書かれていました。
私としては「あげないほうが悪い」「子どもに1つくらいあげてもいい」と思いましたが、コメント欄を見るとびっくり。みんな「人のものを欲しがるなんて、子どもにきちんと躾をして」と言っているのです。
思わずコメント欄に息子のことを書いて同意を求めると……大炎上。私と息子が間違っていると、みんなが母と同じことを言います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび