急逝した26歳YouTuberが参加 3月末始動の3人組グループ、今後についてコメント
4月6日（月）に26歳で亡くなったことが発表されたゼパが参加していた3人組YouTuberグループ「いぇーい（3つの音符）」が、同日にYouTubeチャンネルの投稿を更新。今後について明かした。
【写真】3月末に投稿されたばかりの三人による初めての動画
■未公開の動画の今後は「検討中」
いぇーいは、3月29日（日）に始動した、ゼパ、たむらかえ、morgenによる3人組YouTuberグループ。
初投稿の動画は三人で新チャンネルのアイコン用に証明写真を撮りに行くという内容で、上野駅の「翼の像」を真似る三人など他愛もない様子が映し出されていた。
突然の訃報を受け、たむらとmorgenは「当チャンネルのメンバーであるゼパの訃報につきまして、事実であることを確認いたしました」と改めて発表。
続けて「これから3人でたくさんの思い出を重ねていこうとしていた矢先の突然の出来事に、深い悲しみでいっぱいです。これまで過ごした時間に心から感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と哀悼の意を表した。
それから投稿予定だった未公開の動画については「現在の状況を踏まえ慎重に検討しております」と検討段階だと説明し、「これからの活動を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心より感謝申し上げます」とも述べている。
開設から約1週間でチャンネル登録者数は2万人を超えており、ファンからは「お二人とも一旦ゆっくり休んでください」「報告してくれてほんとうにありがとう」「無理しないでね、いつでも味方だよ」などと励ましの声が寄せられている。
【写真】3月末に投稿されたばかりの三人による初めての動画
■未公開の動画の今後は「検討中」
いぇーいは、3月29日（日）に始動した、ゼパ、たむらかえ、morgenによる3人組YouTuberグループ。
初投稿の動画は三人で新チャンネルのアイコン用に証明写真を撮りに行くという内容で、上野駅の「翼の像」を真似る三人など他愛もない様子が映し出されていた。
続けて「これから3人でたくさんの思い出を重ねていこうとしていた矢先の突然の出来事に、深い悲しみでいっぱいです。これまで過ごした時間に心から感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と哀悼の意を表した。
それから投稿予定だった未公開の動画については「現在の状況を踏まえ慎重に検討しております」と検討段階だと説明し、「これからの活動を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心より感謝申し上げます」とも述べている。
開設から約1週間でチャンネル登録者数は2万人を超えており、ファンからは「お二人とも一旦ゆっくり休んでください」「報告してくれてほんとうにありがとう」「無理しないでね、いつでも味方だよ」などと励ましの声が寄せられている。