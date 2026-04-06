テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」が６日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしが出演した。

この日は、俳優・高橋一生、なすなかにし・那須晃行、中西茂樹をゲストに迎え、埼玉県・川越のグルメ旅を満喫した。

道中、話題は那須が２０２３年に脳梗塞を発症したことに。伊達はリハビリを経て復帰した現在の那須の姿に「よかったな…。なすなかの漫才復活…。本当にね。大変だったんですよ。那須くん。今こうやって元気だけど…」と話した。

那須は「なんとかですけどね。まだまだ…。だいぶスムーズにはなりましたけどね。でも、やっぱり突っ込みっていう役割が大変でした。瞬発的にパン！と何か言葉を言うとかってのは、なかなか…」と述懐。高橋は「そうですよね。即座に反応しないといけないのが…」と気遣った。

中西は「例えて突っ込みしたりするとき、あるじゃないですか？それがやっぱり復帰した時、ちょっと難しい。言葉が出てけえへんみたいなんで」と回想。

つづけて「だから、やりやすい突っ込みしたら大丈夫よ？って話してたら。僕のボケに対して『おもんないねん！』しか言わない…。それは、それで…」と明かして、一同を爆笑させていた。