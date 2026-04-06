お花見シーズンを迎え、月末にはゴールデンウィークも控えるなど、いよいよ行楽シーズンが本格化します。こうした中、“移動の足”として重宝する「レンタカー」にある変化が起きています。

「遠出したいね」

「大人数だったら（ガソリン代の割り勘ができる）車がいいなと思うけれど、1人だったら新幹線で行くかな」

「動物園にいっぱい行きたい。こどもがいるとバスとか新幹線より車のほうが移動しやすいが、ガソリンが高いので（公共交通機関と）どっちが安いのだろうと思う」

イラン情勢の緊迫化などを受け、不安定な動きが続く、ガソリン価格。JNNが行った調査によりますと、国内でガソリンや石油製品などが「不足するのではないか」と不安に感じている人は、全体の74%にのぼっています。

影響はレンタカー業界にも

（記者）「鹿児島市のレンタカー店です。行楽の足となるレンタカー業界にも、ガソリン価格への不安感から影響が出ているといいます」

例年であれば、ゴールデンウィークの予約でこの時期は8割ほどが埋まっているといいますが、今年は6割程度に留まっています。

（マイレンタカー・吉井孝一社長）「例年より2割くらい客足が遠のいている。ガソリン価格が週によって変わるので、様子を見ている人が多い」

さらに、選ばれる「車種」にも変化が。

（マイレンタカー・吉井孝一社長）「1.3倍くらい燃費の良い、コンパクトの中でもハイブリッドカーの問い合わせが多い」

これまでは家族旅行向けにSUVや大型車が人気でしたが、去年秋以降、燃費や低コストを重視する傾向が強まっているため、店側はコンパクトカーや軽自動車を100台ほど増やして対応しています。

（マイレンタカー・吉井孝一社長）「鹿児島は良いところがたくさんあるので、車でいろいろな所に行っていただいて、レンタカーも活用してもらいたい」

先行きの見えない、燃料価格。この春、私たちの行楽の選択肢や休日の過ごし方に変化が出てくるかもしれません。

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