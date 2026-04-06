近年、世界中で競技人口が増加しているピックルボールのPPA（Professional Pickleball Association）ツアーアジアの開幕戦が、ベトナム・ハノイで日本時間1〜5日に行われた。日本からは、日本人初のメジャーリーグピックルボール（MLP）プレイヤー・船水雄太（32）や三好健太（30）、元テニストッププレイヤーの藤原里華（44）らが参戦。女子シングルスでは藤原がベスト16入りし、男子シングルスの日本勢では三好と畠山成冴（29）がベスト32、船水は初戦で敗退した。

PPAツアーは、ピックルボール界で最も権威ある世界最高峰のツアー。アジアツアーはPPA公式として2025年に誕生した。7⽉1〜4⽇には、『PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced By TBS』が東京で初めて開催される。

【PPAアジアツアー2026】（日付は現地時間）

■4月1日〜5日：CUP ベトナム‧ハノイ

■5月13日〜17日：OPEN マレーシア‧クアラルンプール

■5月27日〜31日：OPEN 中国‧マカオ

■6月17日〜21日：OPEN 中国‧未定

■7月1日〜4日：OPEN ⽇本‧東京（立川）

■7月23日〜26日：OPEN シンガポール

■8月6日〜9日：OPEN ベトナム‧ホーチミン

■8月20日〜23日：OPEN 中国‧未定

■9月9日〜13日：CUP マレーシア‧クアラルンプール

■10月19日〜25日：SLAM 中国‧⾹港

※⼤会レベルの⾼い順に、SLAM、CUP、OPENの3カテゴリーで実施される



※写真はイメージ