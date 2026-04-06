【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−4 ヴィッセル神戸（4月5日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】「痛恨スリップ」から失点の瞬間

試合の明暗を分けるプレーとなった。ファジアーノ岡山のDF立田悠悟が、自陣ペナルティーエリアで痛恨のスリップ。そのままボールをロストして失点のキッカケを作ってしまった。

4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、岡山はヴィッセル神戸とホームで対戦。8分にオウンゴールで先制点を許すと、その後もロングボール主体だった相手に押し込まれ続ける。さらに、前半終了間際に一つの大きなミスから2失点目を喫してしまう。

「今日どしたん」の声も

神戸はGK前川黛也のロングキックから前進し、MF満田誠が右サイドでフリックする。岡山のDF立田は即座に反応してボールを処理したが、前を向こうとした瞬間にまさかの転倒。そのまま神戸のDF永戸勝也にボールを奪われ、左足を振り抜かれる。ノープレッシャーで放たれたシュートは、クロスバーを叩いてゴールに吸い込まれた。

失点に直結した立田のスリップは、SNSでも話題に。ファンからは「立田、滅多にないらしくないミス」「今日どしたん」「切り替えて！」「立田も右膝までテーピングしてて正直ちょっと踏ん張りが弱くなってそう」「なんでもない場面で立田選手が足を滑らせるとは…」など、岡山守備陣の大黒柱に対して心配の声が寄せられた。

岡山は65分と88分にも失点し、1−4で神戸に大敗。悔しいリーグ2連敗となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

