満開のサクラと菜の花。新潟市西蒲区の上堰潟公園は青空のもと多くの花見客でにぎわいました。花見をめぐってはいま、ひとりで楽しむ人が増えているといいます。“ソロ花見”をする人たちにも話をききました。



ピンクと黄色の美しいコントラストが目を引きます。



リポート

「サクラと菜の花の甘い香りに包まれ、全身で春を感じます。まさにいまが見頃です」



新潟市西蒲区の上堰潟公園です。





およそ450本のサクラと、160万本の菜の花が咲き乱れ、春爛漫の景色が広がっています。各地で青空が広がった4月6日の県内。4月中旬から5月下旬並みの気温となり、お花見日和の一日となりました。女性「もう（きょうが）抜群と思って、あちこち写真をとりまくって。圧巻ですよね、菜の花とサクラのコラボが素敵すぎて」女の子Qお花どう？「きれい、いっぱいある。楽しい気持ちになりました」こちらの女の子は、去年、イタリアから日本へやってきたばかり。イタリアでは祖母からの写真でしか見られなかった日本のサクラ…今年は一緒に楽しむことができました。女の子「写真で見たより、こっちの方がいっぱいで楽しい」女の子とお母さん「いいにおい、いっぱいしてたね、いいにおい、いっぱいしてた」おばあちゃん「まだ木が小さいときから、いつもここに通っていたんですけど、きょうはすごく大きく成長したサクラをぜひ見せたかったんです」花見客の姿は4月3日も。団体客「ビールがおいしいですよ～最高です！サクラの下のビールは最高です」子どもと女性「1、2,3,4,5、6・・・12！ 4家族12人です」団体で宴を楽しむ人・・。一方、ひとりでサクラを眺める人も・・。女性「この季節はここにサクラを見に来ないと気が済まないので、騒がずにじっくりサクラを愛でる楽しめるところ」実は今、ひとりで花見をする“ソロ花見”をする人が増えているといいます。民間の調査会社によりますと、花見の平均予算は今シーズンはおよそ6400円で、去年よりも1000円以上減っています。物価高などによる影響とみられていますが、ひとりで花見に訪れる人はこの3年間で最も多くなりました。スイーツを味わいながら“ソロ花見”を楽しむこちらの女性は・・。女性「最高ですね。自分がサクラが一番好きなので自分の自由に見たいだけ見られるのがいい」シートを広げサクラをスケッチする、こちらのアメリカ人は・・。アメリカ人「ひとりだと絵を描くことや読書、考えることに集中できます。花見はとてもすばらしいことです」県内各地で見頃を迎えているサクラ。新発田城址公園や五泉市の村松公園上越市の高田城址公園などではすでに満開となっています。待ちわびた彩りの季節。青空の下でピンク色にそまったサクラが春本番を告げています。