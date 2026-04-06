『素晴らしきレトロケーキの世界』（光文社）の特別イベントが開催される。本書の内容に沿って、昭和から平成初期にかけて親しまれたレトロケーキの魅力を、実演やトーク、実食などを通して体験できるイベントとなっている。

【画像】『素晴らしきレトロケーキの世界』イベント開催

本書は、昭和から平成初期にかけて多くの人々に愛された「レトロケーキ」の魅力を、豊富なエピソードとともに丁寧に紐解いた一冊。どこか懐かしく、そして新しい――そんなレトロケーキの世界観を、実際に“味わいながら体験する”ことができるイベントとなっている。当日は著者である中田ぷうを迎え、書籍に込められた想いや取材秘話、そして日本の洋菓子文化の奥深さについて語る。

◾︎プログラム内容①伝統技法のライブ・デモンストレーションレトロケーキの象徴である「バタークリームの薔薇絞り」を実演。書籍にも登場するクラシックな装飾技法を、目の前で見ることができる。

②特別対談中田ぷう×コロンバン トークショー書籍『素晴らしきレトロケーキの世界』に描かれたレトロケーキの魅力を軸に、・昭和の洋菓子文化とその背景・なぜ今レトロケーキが再注目されているのか・取材で出会った職人たちの物語などを、著者ならではの視点で語る。コロンバンの職人との対話を通じて、“一皿に込められた物語”を体感できる特別な時間をお届け。

③オリジナル・ランチョンマットコロンバンの歴史を感じる特製デザインで提供。

④雑誌『Bonbon』特別公開1958年創刊の洋菓子文化誌『Bonbon』の複製を展示。書籍の中で語られる時代背景を、実際の資料とともに体感できる。

◾︎提供メニューコロンバン伝統のレシピと職人技を堪能できる特別セットをご用意。クラシックコロンバン アフタヌーンティーセット上段・ショートケーキ・プレミアムアップルパイ・ババロアエリート・原宿はちみつプレミアムマーブルケーキ下段・グラタン・クロックムッシュ・ポテトサラダ・ミニサラダ特別提供・ガトー・オ・ブール（デモンストレーションにてカット）・ロワイヤルボンボン（小菓子）・フリードリンク（ラストオーダー30分前）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）