不登校の中学生を対象にした「学びの多様化学校」が、県内で初めて長崎市に開設されました。

年々増加する不登校の子どもたちの学びを支援する取り組みです。

長崎市民会館の2階に開設されたのは、不登校の中学生を受け入れる「学びの多様化学校」です。

長崎市立桜馬場中学校の分教室＝愛称「のぞみ教室」として拠点を構え、不登校の生徒を対象に特別な教育課程を編成して教育を行います。

（鈴木長崎市長）

「全ての児童生徒が、自分のペースで自分の力を発揮できるような教育環境。安心して通える学校環境の整備は喫緊の課題」

「のぞみ教室」では、登校時間を遅めに設定、授業を1日4時間に抑えるなどの取り組みで個人に応じて勉強がしやすい環境を目指します。

県教育委員会によりますと、県内で不登校の状態にある小中学生や高校生は2024年度が4113人で年々、増えています。

（茺口 忠治教頭 ）

「平成28（2016)年度から、不登校の児童生徒が増加傾向。令和5(2023)年度、初めて1000人を超える状況になり、不登校の子どもたちに学びを届ける必要があるとなり準備を始めた」

定員は各学年10人で、この春から市内の17人が通うほか、10月から通う13人の募集も今後行うとしています。