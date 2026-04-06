お笑いタレントの横澤夏子（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女の入学式に参列したことを報告し、2ショットを公開した。

「長女の小学校入学式でした！」と書き出した横澤。ランドセルと背負う長女と手をつなぐ2ショットを公開した。横澤はブラウスにパンツ、ジレを合わせた入学式コーデも披露した。

「ぽかぽか、途中参加させていただけて、ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と続け、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に途中参加になったことにも触れ、感謝の思いをつづった。

「三女が生まれたばかり、3歳1歳0歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど今年6歳4歳2歳の三姉妹になってさらに変わってきてる！」と変化を明かし、「6歳の卒園式があって、あんなに一生同じことの繰り返しだと思っていた毎日も終わり来るんじゃん！って知ってビックリしてるのよー！」と心境を打ち明けた。

「毎日を大事にしよう、と一瞬だけ思って、なにやってんのやめてよなんかいいってんの、の繰り返しで結局一生同じこと言ってるんだけど、長女の保育園の毎日が、卒園式で走馬灯となり、走馬灯って勝手に作れるんだと思ったら毎日が走馬灯すぎるのよー！」と振り返った。

また、入学式では「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど、入学式で、“小さくて可愛い”って声を聞いて、まだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！」と涙したことを明かし、「やんなっちゃう！節目で語っちゃってる！うふ！」と自虐していた。

フォロワーからは「おめでとうございます」と多くの祝福の声が集まり、「かわいい」「くすみピンクがいい」「ピカピカの1年生」などの声が寄せられた。