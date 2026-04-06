◇MLB ドジャース 8-6 ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が3回に先制点となる2号ソロを記録。さらに8回には決勝の犠牲フライなど、2安打2打点で勝利に貢献しました。

このカード前には打率.167でしたが、敵地で復活。初戦で元巨人のマイルズ・マイコラス投手から今季開幕7戦目、28打席目での今季初ホームランを放つと、3戦目は昨季まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手から今季2号。3試合連続複数安打で、打率.273まで浮上しました。

次戦は、昨季のワールドシリーズでも激闘を演じたブルージェイズと敵地で対戦。初戦の先発予定となっているのがマックス・シャーザー投手です。

41歳のシャーザー投手は、通算222勝のレジェンド右腕。今季は日本時間1日のロッキーズ戦で6回1失点の投球をみせ、今季1勝目を手にしました。

昨季の対戦成績は、シーズンで3打数2安打。さらにワールドシリーズでは第3戦で二塁打と本塁打、第7戦でもヒットを放ち、計7打数5安打と好相性でした。