Photo: カネコヒデシ

アウトドアを走るよりも、都会を歩く方が好きな筆者にピッタリすぎるシューズがTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）から登場しましたので、その履き心地を試してみました。

高反発ソールでグイグイ歩ける

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THE NORTH FACEの「VECTIV Breeze DCF（ベクティブ ブリーズ ディーシーエフ）」は、トレイルランニングシーンで培ったVECTIV（ヴェクティヴ）テクノロジーを、ロードランニング向けへと拡張した、とにかく都会を「歩く」と「走る」に特化したスニーカーです。

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VECTIVテクノロジーは、歩行や走行のエネルギーを推進力へと変換する、THE NORTH FACE独自の高機能ソールユニット技術のこと。見た目以上に超肉厚のミッドソールはVECTIV 3D TPUプレートを内蔵した3層構造ソールユニットで、着地の横ブレと中側部のねじれを抑制。着用時に柔らかすぎて足が沈みすぎることなく、硬すぎることもなく、歩いたときにソールが良い具合に反発してくれるから、いわば高反発のクッションの上を歩いている感覚なんです。

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さらに歩行に合わせた反りが印象的なロッカー構造のアウトソールが、まったくもってムダな力を入れることなくグイグイ前に押されて歩ける感じなんですよ。

フィット感と通気性に優れたニットアッパーデザイン

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アッパーはサンダルなみのメッシュ構造で、Breezeという名前だけあってとにかく通気性バツグン。

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ニット編み素材は、着用時のソックスを履いているかのようなフィット感。歩行やランニング時でもブレたりしずらいので、とても歩きやすいです。

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ちなみにアッパーには、軽量で耐久性に優れるDyneema素材の着脱式カバーが付属。併用することで汚れや多少の雨に対応してくれます。

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波型のシューレース仕様はほどけにくく、フィットが甘い場合は、アンクル部分のワイヤーまでシューレースを通せばさらにギュッとしまります。もちろんレースなしでもOK。かかとが柔らかいので、まさにソックスのような脱着感。

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未来感あるデザインもカジュアルからフォーマルまで合わせられそう。グイグイ歩けるし、どんどん走れる。散歩がたのしくなったシーズンに重宝したい逸品です。

Source: THE NORTH FACE