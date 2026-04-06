【クイーンＣ＝レース評価・Ａ】昨年はＧ評価とした、このレースの勝ち馬エンブロイダリーが“桜冠”をゲット。今年のドリームコアは同等か、あるいはそれ以上の評価をするべきかも。

走破時計は前年に０秒４劣るが、昨年が４５秒７―４６秒５の前後半だったのに対し、今年は４６秒８―４５秒８のスロー。ともに好位からの抜け出しで着差以上のＶ内容だったが、ドリームコアはレースのラスト２ハロンが１１秒３、１１秒３と切れを求められる流れを余裕しゃくしゃくで０秒３差Ｖ。前走で２着に０秒３差以上をマイル戦でつけた馬（アネモネＳのディアダイヤモンドも該当）は過去１０年で【４・１・２・３】とデータからも本番につながる勝ちっぷりだった。

３歳クラシック前までの府中の芝マイル戦で、１分３２秒６以内で駆けていたのはエンブロイダリーのほかに、１６年のこのレースの勝ち馬メジャーエンブレムだけ。同馬は桜花賞では４着だったが、続くＮＨＫマイルＣで阪神ＪＦに続くＧ１２勝目。ドリームコアもすでにＧ１に手が届く内容だといえる。昨年は相手関係を懸念材料に挙げたが、今年も杞憂に終わりそう。コースロスを最小限にして、同じ上がりで２着のジッピーチューンも穴候補に挙げるべき。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ドリームコア Ａ

ジッピーチューン Ａ

ギャラボーグ Ｂ

【阪神ジュベナイルフィリーズ＝レース評価・Ａ】２歳牝馬Ｇ１で１分３２秒台で駆けたのは、昨年の上位４頭を含めて８頭。過去の４頭中３頭は桜花賞で連対。昨年は４５秒３―４７秒３で速い流れになって、中団から末脚を伸ばしたスターアニスが２歳女王に輝いた。

高速決着は流れが大きな要因だが、３２秒台で駆けた馬のうち、３着馬は続くチューリップ賞を制覇（故障で戦線離脱）、４着馬はエルフィンＳを勝って桜花賞へ駒を進める。その高レベル戦で、直線では追い出しを待つ余裕があっての勝利はＧに近いＡ評価が妥当だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

スターアニス Ａ

ギャラボーグ Ａ

スウィートハピネス Ａ

アランカール Ａ

ショウナンカリス Ｂ

【アネモネＳ＝レース評価・Ａ】前後半４６秒３―４６秒４の平均ペース。外枠勢が強引に先行するなか、ディアダイヤモンドは４番枠から前に壁をつくって好位でリズムのいい走り。４角でスムーズに前に出て、後続に３馬身差をつけた。

走破時計は同コースにクラシック前に行われた２、３歳戦では４番目に速い。２週前の３歳１勝クラスが１分３２秒１だったが、勝ち馬は大物候補のロデオドライブ。全体に時計が速い開催だったことを考慮しても上々。久々で初の関西遠征だったシンザン記念（９着）に目をつぶれば、他路線組にも引けはとるまい。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ディアダイヤモンドＡ

ルールザウェイヴ Ｂ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。