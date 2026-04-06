名古屋ロックバンド・ねぐせ。4・16に渋谷でフリーライブ開催決定
名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、16日午後5時より、渋谷某所にてフリーライブを開催することを発表した。
【写真】6月には横浜アリーナでのワンマンライブも決定しているねぐせ。
先週より、ねぐせ。の公式SNSにて暗号のような謎めいた投稿が3つ公開されており、リスナーの間では憶測が多く飛び交っていた。ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、渋谷ということ以外はまだ発表されていない。
ねぐせ。は8日に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。3月に名古屋で開催した自身主催フェス『HOT de GOOD fest. 2026 ねぐせ。』で初披露された同曲は、新生活が始まった4月にぴったりのポジティブなエネルギー全開のアッパーチューン。Apple Music、Spotifyで事前登録をした人は、りょたち（Vo、Gt）の手書き歌詞画像がもらえるキャンペーンも実施される。
6月28日には自身最大キャパとなる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催も控えており、今回のフリーライブも注目を集めそうだ。
【写真】6月には横浜アリーナでのワンマンライブも決定しているねぐせ。
先週より、ねぐせ。の公式SNSにて暗号のような謎めいた投稿が3つ公開されており、リスナーの間では憶測が多く飛び交っていた。ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、渋谷ということ以外はまだ発表されていない。
ねぐせ。は8日に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。3月に名古屋で開催した自身主催フェス『HOT de GOOD fest. 2026 ねぐせ。』で初披露された同曲は、新生活が始まった4月にぴったりのポジティブなエネルギー全開のアッパーチューン。Apple Music、Spotifyで事前登録をした人は、りょたち（Vo、Gt）の手書き歌詞画像がもらえるキャンペーンも実施される。
6月28日には自身最大キャパとなる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催も控えており、今回のフリーライブも注目を集めそうだ。