シンガー・ソングライター松山千春（70）が5日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、米国、イスラエルとイランによる攻撃の応酬が長期化していることを受け、日本が果たすべき役割について語った。

前週3月29日の放送で、中東情勢を受けて「戦争なんかやっちゃいかんよ。こんな時代に」と話していた松山。この日の放送ではトランプ米大統領やイスラエルのネタニヤフ首相へ厳しい見方を口にし、「お互いすねに傷を持った者同士がイランに向かってね…バカな連中だなあってつくづく思う」と語った。

日本の役割は、同盟国の米国に対して「そんなバカなことをやってちゃいかんよ」、イランにも「今まで日本とはいい付き合いをしてきたじゃないか。これからもいい付き合いをしていこう」と言うことだという。

高市早苗首相は3月の日米首脳会談で「世界の繁栄と平和に貢献できるのは今はドナルドだけ」などとトランプ大統領を持ち上げていたが、松山は「高市総理も…イギリスやフランス、オーストラリア、色々な国々があるけど、両国（米国とイラン）に対して“ちょっと待って！”ってできるのは日本が最適な立場にあるのかもしれない」と私見も。「その辺よく考えてもらえたらなあとは思うわな」と続けた。

松山は終戦から10年後の1955年に生まれた。両親から戦時中の経験については聞かされていないそうで「どんだけつらかったか、どんだけ悲惨だったか、それを語ってくれませんでした。正直、父さん母さんは語りたくもなかったんでしょう」と想像する。

「それだけ戦争というのは人を醜くさせてしまうもんじゃないかなと自分は思います。ラジオを聴いてくださってる皆さんの中でも“早く終わればいい”と思ってる方、たくさんいらっしゃると思います。我々の願いが通じますように」と語った。