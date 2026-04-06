URBAN RESEARCH DOORS×adidas Originals♡別注スニーカー登場

春のコーデに新鮮なアクセントを加えたい方に♡URBAN RESEARCH DOORSとadidas Originalsの別注スニーカーが登場しました。クラシックなモデルにトレンド感のあるカラーを取り入れた一足は、日常のスタイリングにさりげないおしゃれをプラス。カジュアルにもきれいめにも馴染む万能アイテムです♪

クラシックに映える別注デザイン



ベースとなるのは、1979年に誕生した名作「HANDBALL SPEZIAL」。今回の別注では、1990年代のアディダスを象徴する「Equipment Green」をアクセントに採用。

スリーストライプスやインソールに取り入れることで、シンプルな中にも存在感のあるデザインに仕上がっています。ホワイトベースとのコントラストが美しく、春らしい軽やかな印象を与えてくれます。

emmi×PUMA新作スニーカー♡トレンド感たっぷり限定モデル

幅広いコーデにマッチ



スポーティーな見た目ながら、フェミニンなスタイルとも好相性。スカートやワンピースに合わせれば抜け感のあるコーデに、パンツスタイルではカジュアルながら洗練された印象に仕上がります。

デニムやスラックスなど、どんなボトムスとも合わせやすく、日常使いしやすいのも魅力です。

商品情報



adidas Originals 別注 HANDBALL SPEZIAL



価格：16,500円（税込）

サイズ：MEN 25.5～30cm／WOMEN 22.5～25cm（カラー：WHITE／EQUIPMENT GREEN）

発売日：2026年4月3日（金）

販売：URBAN RESEARCH DOORS各店／オンラインストア

春コーデを軽やかにアップデート♡



URBAN RESEARCH DOORSとadidas Originalsの別注モデルは、シンプルなのに印象に残る一足♡コーデに取り入れるだけで、春らしい軽やかさとトレンド感をプラスしてくれます。

お気に入りのスタイルに合わせて、自分らしいスニーカーコーデを楽しんでみてくださいね♪