「男らしくて格好良い」岩手県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP11！ 「北上展勝地」と同率の1位は？【2026年調査】
ふとした瞬間に感じる風の暖かさに誘われて、大切な誰かと美しい春の色彩を共有したくなる季節がやってきました。春の風物詩である桜は、その土地の歴史や地形と結びつくことで、ここでしか味わえない唯一無二の芸術品のような姿を見せてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「温泉入りながら見れたら最高だなと」（30代女性／茨城県）
「温泉街もよさそうと思ったからです」（20代男性／東京都）
「宮沢賢治が好きなので花巻にいきたい」（30代女性／北海道）
▼回答者コメント
「長く続く桜並木が有名で、スケールの大きな景色を楽しめそうだと感じたため。川沿いの開放感ある空間でゆっくり花見ができそうな点に魅力を感じる」（30代女性／秋田県）
「北上川の河畔に約2キロメートルにわたって続く桜並木のトンネルが圧巻だからです」（60代女性／千葉県）
「川沿いに続く桜並木が壮観で、遊覧船からの景色も魅力だからです」（50代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「奥に雪を冠した八甲田が見えて綺麗です」（50代女性／静岡県）
「広大な緑の草原の中に、一本だけ凛と佇む桜の木と、背景に残雪の岩手山が映える光景が非常に男らしくて格好良いと感じるからです。混雑した公園よりも、こうした開放感のある場所でゆっくりと桜を眺めてみたいです」（30代男性／愛知県）
「チーズが好きなので、農園ついでに行きたい」（20代女性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
3位：花巻温泉（花巻市）／40票県内有数の温泉地として知られる花巻温泉が3位にランクイン。広大な敷地内にはソメイヨシノやヤエザクラ、シダレザクラなど約500本以上の桜が植えられています。温泉街の情緒を楽しみながらの散策はもちろん、客室やバラ園から眺める満開の桜並木は圧巻。市街地より開花が少し遅いため、長くお花見を楽しめるのも魅力です。
▼回答者コメント
「温泉入りながら見れたら最高だなと」（30代女性／茨城県）
「温泉街もよさそうと思ったからです」（20代男性／東京都）
「宮沢賢治が好きなので花巻にいきたい」（30代女性／北海道）
同率1位：北上展勝地（北上市）／53票同率1位は、「さくら名所100選」や「みちのく三大桜名所」の1つに数えられる北上展勝地。北上川の河畔に約2kmにわたって続く桜のトンネルは、まさに岩手の春を象徴する絶景です。期間中には観光馬車が走り、川面には色鮮やかな鯉のぼりが泳ぐなど、ノスタルジックで華やかな風景が多くの人の心をつかんでいます。
▼回答者コメント
「長く続く桜並木が有名で、スケールの大きな景色を楽しめそうだと感じたため。川沿いの開放感ある空間でゆっくり花見ができそうな点に魅力を感じる」（30代女性／秋田県）
「北上川の河畔に約2キロメートルにわたって続く桜並木のトンネルが圧巻だからです」（60代女性／千葉県）
「川沿いに続く桜並木が壮観で、遊覧船からの景色も魅力だからです」（50代女性／兵庫県）
同率1位：小岩井農場（雫石町）／53票同率1位のもう1つは、雄大な岩手山を背に抱く小岩井農場です。広大な緑の牧草地に凛と立つ「一本桜」や、歴史ある牛舎を彩る桜並木は、ここでしか見られない特別な美しさ。残雪を冠した山々と淡いピンクの桜、そして新緑が織りなす見事なコントラストは、多くの花見客や写真愛好家を魅了して止みません。
▼回答者コメント
「奥に雪を冠した八甲田が見えて綺麗です」（50代女性／静岡県）
「広大な緑の草原の中に、一本だけ凛と佇む桜の木と、背景に残雪の岩手山が映える光景が非常に男らしくて格好良いと感じるからです。混雑した公園よりも、こうした開放感のある場所でゆっくりと桜を眺めてみたいです」（30代男性／愛知県）
「チーズが好きなので、農園ついでに行きたい」（20代女性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)