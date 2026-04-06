Image: Insta360

高いバージョンにはLEDライトもついています。あったまいい。

自撮りするなら、スマホで一番優秀なカメラを使いたい。もしくは、インカメラよりも超広角なカメラを自撮りに使いたい。けど、ファインダー代わりとなるディスプレイが見えないから見切れちゃうことが多々あります。

※背面ディスプレイ付きスマホや、折りたたみスマホは除く。

Insta360が、やってくれました。スマホの背面にぴたりとくっつく外部ディスプレイ「Insta360 Snap」を出してくれたのです。これがあれば高画質自撮りも、超広角自撮りも思いのままだぜー。

ぶっちゃけると、ライバル商品はあります。しかし、ワイヤレス接続でスマホ画面をミラーリングするものが多く、ペアリングするのに手間がかかる。あと、タッチ操作に対応していなくて扱いづらいというツラさがある。

Insta360 SnapはUSB Type-C接続です。スマホ側がDP Alt Modeに対応している必要がありますが、とにかく接続カンタン。充電も不要ですし、ズームなどの調整も画面タッチで行なえます。

Image: Insta360

iPhoneシリーズのカメラバンプに干渉しないように、ぺたっとマグネットで装着できるのもいいところ。顔や上半身を明るく照らしてくれるLEDライト付きモデル（1万5800円）は、色温度（3段階）/明るさ（5段階）の調製も可能です。

Image: Insta360

LEDなしバージョン（1万4000円）はこちら。なお右側のボタンで左右反転表示に切り替えられますよ。

Source: Insta360