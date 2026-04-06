【W杯回顧録】第10回大会（1974年）｜世界中がオランダを称賛、優勝は開催国・西ドイツ。革命的な“トータルフットボール”に日本ファンも魅了された
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は1974年の第10回大会だ。
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●第10回大会（1974年）／西ドイツ開催
優勝：西ドイツ
準優勝：オランダ
【得点王】グジェゴシ・ラトー（ポーランド）：７得点
1974年７月７日、実はこの七夕こそが、日本サッカーの夜明けだったのかもしれない。
東京12チャンネル（現テレビ東京）が、初めてワールドカップ西ドイツ大会の決勝戦を生中継した。それは海外サッカー熱への着火点とも言えた。日本の低迷期に唯一定期的に海外サッカーを紹介し続けた「ダイヤモンドサッカー」でお馴染みだった金子勝彦アナウンサーは、こう述懐している。
「２年前のミュンヘン五輪でパレスチナゲリラのテロがあったので、大会は厳戒体制で運営されていました。私たちはホテルから専用バスでスタジアム入りすると、シェパード２頭が全員のバッグの中を嗅ぐ。米ソ会談を終えたヘンリー・キッシンジャー大統領補佐官が軍用ヘリをミュンヘン空港の外につけ、放送席から見下ろせば各国元首や女優のエリザベス・テーラーなどが臨席していました。極度の緊張に包まれての中継でした」
ミュンヘンのオリンピア・シュタディオンに７万5200人の大観衆を呑み込んだ西ドイツとオランダの決勝戦は、ショッキングな幕開けとなった。オランダのヨハン・クライフのキックオフで動き出したゲームは、１度も西ドイツの選手に触れることなくオランダがパスを回し続けた。
CFと表記されるクライフが降りてきて10本目のパスを受ける。そして16本目が再びクライフの足もとに収まった。クライフがドリブルを始める。急激なダッシュ、ストップ。これで密着マークを託された西ドイツのベルティ・フォクツを揺さぶると、再度スプリントして置き去りにする。そこでフォローしたウリ・ヘーネスの足がかかり、ジャック・テーラー主審がPKを宣告。ヨハン・ニースケンスが中央に蹴り込み、オランダが開始２分に先制した――。
東京12チャンネルは決勝戦だけを生中継し、その後「ダイヤモンドサッカー」枠内で毎週各試合を前後半に分けて紹介した。そこでようやく日本のファンも、オランダの革命的な「トータルフットボール」を映像で確認し、魅了されることになる。
オランダ快進撃の芽は、すでに欧州では顕著だった。1970年にオランダ勢としては初めてフェイエノールトがチャンピオンズカップ（当時）を制覇すると、翌71年からはアヤックスが３連覇を達成。このアヤックス初優勝時の監督が74年大会でオランダ代表を指揮したリヌス・ミケルスだったので、革命の基盤は築かれていたことになる。
西ドイツ大会からは出場16か国を４組に分けた１次リーグの後に、４チームずつ２組の２次リーグへと進み、各組の１位同士が決勝へ、２位同士が３位決定戦に進む方式が取り入れられた。
オランダは開幕から快進撃を続けた。最前線に位置するはずのクライフは自在にポジションを変え、ほかの選手たちも渦を巻くように適宜移動していく。また前線から守備に入るとともに最終ラインも一斉に押し上げるオフサイドトラップを多用。対戦相手のFWは再三罠にかかり、待ち伏せ位置に取り残された。クライフのテクニックや創造性は群を抜いていたが、彼を取り巻く選手たちも万能型のタレント揃いで、DFでも積極的な攻撃を繰り出した。
１次リーグを２勝１分（得点６、失点１）で首位通過したオランダは、２次リーグに入ると一段と勢いを増し、アルゼンチンを４−０，東ドイツを２−０で一蹴する。そして決勝進出をかけて同じく２勝の前回王者ブラジルと対戦した。
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●第10回大会（1974年）／西ドイツ開催
優勝：西ドイツ
準優勝：オランダ
【得点王】グジェゴシ・ラトー（ポーランド）：７得点
東京12チャンネル（現テレビ東京）が、初めてワールドカップ西ドイツ大会の決勝戦を生中継した。それは海外サッカー熱への着火点とも言えた。日本の低迷期に唯一定期的に海外サッカーを紹介し続けた「ダイヤモンドサッカー」でお馴染みだった金子勝彦アナウンサーは、こう述懐している。
「２年前のミュンヘン五輪でパレスチナゲリラのテロがあったので、大会は厳戒体制で運営されていました。私たちはホテルから専用バスでスタジアム入りすると、シェパード２頭が全員のバッグの中を嗅ぐ。米ソ会談を終えたヘンリー・キッシンジャー大統領補佐官が軍用ヘリをミュンヘン空港の外につけ、放送席から見下ろせば各国元首や女優のエリザベス・テーラーなどが臨席していました。極度の緊張に包まれての中継でした」
ミュンヘンのオリンピア・シュタディオンに７万5200人の大観衆を呑み込んだ西ドイツとオランダの決勝戦は、ショッキングな幕開けとなった。オランダのヨハン・クライフのキックオフで動き出したゲームは、１度も西ドイツの選手に触れることなくオランダがパスを回し続けた。
CFと表記されるクライフが降りてきて10本目のパスを受ける。そして16本目が再びクライフの足もとに収まった。クライフがドリブルを始める。急激なダッシュ、ストップ。これで密着マークを託された西ドイツのベルティ・フォクツを揺さぶると、再度スプリントして置き去りにする。そこでフォローしたウリ・ヘーネスの足がかかり、ジャック・テーラー主審がPKを宣告。ヨハン・ニースケンスが中央に蹴り込み、オランダが開始２分に先制した――。
東京12チャンネルは決勝戦だけを生中継し、その後「ダイヤモンドサッカー」枠内で毎週各試合を前後半に分けて紹介した。そこでようやく日本のファンも、オランダの革命的な「トータルフットボール」を映像で確認し、魅了されることになる。
オランダ快進撃の芽は、すでに欧州では顕著だった。1970年にオランダ勢としては初めてフェイエノールトがチャンピオンズカップ（当時）を制覇すると、翌71年からはアヤックスが３連覇を達成。このアヤックス初優勝時の監督が74年大会でオランダ代表を指揮したリヌス・ミケルスだったので、革命の基盤は築かれていたことになる。
西ドイツ大会からは出場16か国を４組に分けた１次リーグの後に、４チームずつ２組の２次リーグへと進み、各組の１位同士が決勝へ、２位同士が３位決定戦に進む方式が取り入れられた。
オランダは開幕から快進撃を続けた。最前線に位置するはずのクライフは自在にポジションを変え、ほかの選手たちも渦を巻くように適宜移動していく。また前線から守備に入るとともに最終ラインも一斉に押し上げるオフサイドトラップを多用。対戦相手のFWは再三罠にかかり、待ち伏せ位置に取り残された。クライフのテクニックや創造性は群を抜いていたが、彼を取り巻く選手たちも万能型のタレント揃いで、DFでも積極的な攻撃を繰り出した。
１次リーグを２勝１分（得点６、失点１）で首位通過したオランダは、２次リーグに入ると一段と勢いを増し、アルゼンチンを４−０，東ドイツを２−０で一蹴する。そして決勝進出をかけて同じく２勝の前回王者ブラジルと対戦した。