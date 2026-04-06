【W杯回顧録】第10回大会（1974年）｜世界中がオランダを称賛、優勝は開催国・西ドイツ。革命的な“トータルフットボール”に日本ファンも魅了された

【W杯回顧録】第10回大会（1974年）｜世界中がオランダを称賛、優勝は開催国・西ドイツ。革命的な“トータルフットボール”に日本ファンも魅了された