人気ドラマに出演したほか、ロングヘアに”ワンレン・ボディコン”のスタイルで９０年代に「学園祭の女王」として人気を集めたタレント・千堂あきほが６日、自身のインスタグラムを更新した。

５日に５７歳の誕生日を迎えた千堂は「一年に一度の素敵な日 よ〜し！スペシャルパフェひとりじめだ〜と言うわけにはいかない事は…承知しています 今年もやはりスプーンは３人分ですよね はい、承知しています今年もありがとう 心より感謝し、お支払いさせて頂きます？なんでやねん」とつづり、「ＨＡＰＰＹ ＢｉＲＴＨＤＡＹ」と書かれたサングラスを着用している写真や、イチゴのパフェを食べている様子の写真をアップ。

この投稿にフォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「メガネお似合い 可愛い」「おいしそなパフェですね」「あきほさんきれい」「いつまでも可愛いままで居てくださいませ」などのコメントが寄せられている。

千堂は１９９０年に歌手デビューし、フジテレビ系「東京ラブストーリー」「振り返れば奴がいる」や日本テレビ系「マジカル頭脳パワー！」など人気ドラマやバラエティー番組に多数出演。２０００年に一般男性と結婚し、０８年に長女、１１年に次女を出産。１１年からは札幌を拠点に活動している。