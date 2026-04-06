鹿児島県日置市で男女5人が殺害された事件の発覚から4月6日で8年です。被害者の遺族は「行き場のない気持ちを抱えて生きている」と胸の内を明かしました。

この事件は、日置市東市来町湯田に住んでいた無職・岩倉知広被告(46)が、2018年、近くに住む祖母・久子さんの住宅で、久子さんと父親の正知さんの首を絞めて殺害し、2人の遺体を空き地に埋めたほか、住宅に安否確認に訪れた親族ら3人を相次いで殺害したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われています。

一審判決は死刑 「完全な刑事責任能力があった」

一審の判決で、鹿児島地裁は「完全な刑事責任能力があった」とした上で、「自らの選択で5人の尊い命を奪った」などとして死刑を言い渡しました。

二審で、弁護側は「被告は心神耗弱で行動制御能力が著しく低下していた」と主張し、一審判決の破棄を求めましたが、福岡高裁宮崎支部は一審の死刑判決を支持し控訴を棄却。その後、岩倉被告は判決を不服として最高裁に上告しました。

もう8年経ったのかな 被告の伯父で妻を殺害された男性

4月6日で事件発覚から8年。岩倉被告の伯父で、事件で妻・孝子さんを失った岩倉正明さんは…

（岩倉正明さん）「（事件が）起こった日から、もう8年経ったのかなという思い」「なんでこうなったのか、本当の原因は何かと（今も）思ってしまう」

「たまに心の中で出てくる。犬の散歩にも犬を抱いて（妻と）2人で行ったなと。あとは最高裁でどうなるのか。どこにも持っていきようがない、この気持ちを」

今も最高裁の判断は出ておらず、司法の判断が注目されます。

・