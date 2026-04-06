【テニス速報】 モンテカルロ・マスターズ 第2日 ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベール vs マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ
モンテカルロ・マスターズ
大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日
開催地：モナコ モンテカルロ
コート：クレー（赤土）
結果：[ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベール] 2 - 1 [マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ]
モンテカルロ・マスターズ第2日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールとマクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニが対戦した。
第1セットはロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールが7-6で先取。第2セットはマクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニが6-3で奪い返したが、第3セットはロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールが10-5で制し、ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-06 20:22:09 更新