タレントのミッツ・マングローブ（５０）が６日、大阪市内で、女装家３人組音楽ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー千秋楽となる大阪公演（９月２４日・オリックス劇場）の合同取材会に出席。親交が深いタレント、マツコ・デラックス（５３）の近況を明かした。

番組欠席が続くマツコは、２月に脊髄の手術を受けた後退院し、療養中。ミッツは、取材会後の写真撮影で「マツコのことを聞かれると思っていた」と切り出し、盟友について言及した。

ミッツは「ちょくちょく連絡している。仕事場以外では会わないので、会ってはいない。本当、何も変わっていない。みんなすごく、重病に仕立てあげたいんだなって思って。そのうちひょっこり出てくる」と、本人に代わり状態を伝えた。

記者から「（マツコは）テレビに出たくてウズウズしている？」と質問されたミッツは「ないない！あの人にそんな労働意欲はない」と否定。星屑スキャットのツアーに、マツコが来るかどうかを問われ「ふだんから来ない」と苦笑いした。

ミッツは、１３都市１４公演の全国ツアー千秋楽となる大阪公演に向け「大阪のお客さんはすばらしいお客さんなんですけど…チケット買うまでが本当にのんびりしている。最後の２週間くらいでドーンと来る。１週間前まで待てば安くなると思っている。待ってても安くならないので。売り切れないとキリキリ胃が痛くなるので、早めにお願いします」と呼びかけていた。