兄は超高学歴、それに比べて私は。「親のせいで人生がこうなった」と信じ続けた私、母の爆弾発言にハッ

「兄弟で差をつけられてきた」そんな思いを抱えている人も多いのではないでしょうか。筆者の知人Aさんも兄に比べて自分は親に軽視されてきたと感じていました。兄は超高学歴なのに、自分は親のせいで希望通りの人生を歩めていない……。そう思っていたAさんでしたが、母にその思いをぶつけてみたところ、兄をうらやむ気持ちが消え去ったそうです。母が話してくれた真実とはいったいどのようなものだったのでしょうか。

優秀な兄と比較され続けてきた私

Aさんには2つ上の兄がいました。兄は昔から勉強ができて超優秀で、Aさんは何かと兄と比較されることが多く劣等感を抱いていました。

兄は親や周囲の期待通り優等生なままで育ち、誰もが知る大学に進学。いわゆるエリート街道を突き進み順風満帆な人生を歩んでいます。

一方、Aさんは地元の大学に進学し、地元を出ることもなく代わり映えのしない毎日を過ごしていました。

Aさんは大人になった今でも兄をうらやむ気持ちが消えず、自分の人生がどこか物足りないのは、兄のように育ててくれなかった親のせいだとまで思っていたのです。

手をかけてもらえなかった私、どうして？

両親は兄を塾に通わせていましたが、Aさんのことはほったらかしで塾にも通わせてくれませんでした。

「私もお兄ちゃんみたいに塾に通っていれば、もっと違う人生になったかもしれないのに……」

Aさんの中の「両親が兄だけに手をかけていた」という思いは、いつまで経っても消えません。そこでAさんは母に自分の思いをぶつけてみることにしました。

「どうしてお兄ちゃんだけに手をかけて、私には何もしてくれなかったの？」