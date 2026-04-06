◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神・芝１６００メートル、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）

昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が４歳初戦を迎える。秋華賞は１番人気に推されたが、まさかの１６着と大敗。その後は休養に充て、じっくり立て直しを図った。友道調教師は「放牧から戻ってきて、落ち着きもあるし、雰囲気はいい」と手応えを示す。

秋華賞は体調、状態に問題があったわけではなく、レース直後は陣営も敗因をつかみきれない様子だった。指揮官は「当日のテンションだけでしょうね。大阪杯も考えたけど、今回は（スタンドから離れた）向こう正面スタートのこのレースからに決めました」と臨戦過程の意図を語る。

１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで３頭併せを行い最先着。「全体的な時計は遅かったけど、追ってからの反応はよかった。精神的なリフレッシュ効果は感じています」と上々の感触だ。

同世代の２冠馬エンブロイダリーをはじめ、アスコリピチェーノらライバルも強力だが、ここで巻き返して見せる。