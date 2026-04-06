俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女で、モデル・女優のKoki,(23)がこのほど、イタリアのランジェリーブランド「Intimissimi(インティミッシミ)」の公式サイトに登場した。同ブランドの新作ランジェリーの着用モデルとなった姿を披露した。



【写真】ヘルシーなのに美しい…!エレガントな着こなしをみせたKoki

Koki,は2025年10月、日本人で初めて同ブランドのローカルアンバサダーに選出されたことで話題を呼んだ。今回は、同ブランドの誕生30周年を記念した新作の限定ランジェリー「Silky Flowers(シルキーフラワーズ)」から2種類を着用。ファッション雑誌「SPUR(シュプール)」ともタイアップし、エレガントで大人っぽいランジェリーを見事に着こなした。



自身のインスタグラムでも「Thank you so much to the wonderful team(素晴らしいチームの皆さんに感謝します)」と題して、同ブランドの新作ランジェリー姿をフォロワーに披露。1日に投稿し、5日までに6.5万件以上の「いいね」が寄せられる大反響となっている。



（よろず～ニュース編集部）