元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が5日スタートのTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜 後11・30）に出演。歌手の和田アキ子（75）が新しく深夜番組に出演することについて私見を述べた。

40年続いたTBS「アッコにおまかせ！」が先月29日に最終回を迎えた和田。7日からはお笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかおとタッグを組む街ブラバラエティー番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）がスタートする。

鈴木は「『アッコにおまかせ！』が終わって、アッコさんが深夜番組をやると。レインボーのジャンボってやつと『アッコとジャンボ』って企画ができるんだって」とし、「俺が単純に面白い企画だなと思ったんです」と語った。

だが「それをね、世の中は結構、叩いている」とし、社会学者の古市憲寿氏も「忖度でやっているんじゃないかと…」と言うと「そうそう」とうなずき、「でもさ、30年も40年も番組をやった人にさ、何か番組を考えようよ、っていう考えは悪くないと思う」と私見を述べた。

古市氏は、鈴木氏が同局の金曜の昼に22年間、「よんぱち 48hours 〜WEEKEND MEISTER〜」「JUMP UP MELODIES TOP 20」パーソナリティーを務めていたが、3月に終了したことに触れ「おさむさんも22年。これは同じことですか？」と言うと「俺に対して気を使って」と笑っていた。