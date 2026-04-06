サッカーのアルビレックス新潟は4月4日の試合を終え、特別大会「J2J3百年構想リーグ」のシーズンを折り返しました。ここまでの前半戦を振り返り、指揮官はどのようにとらえているのでしょうか。

新生アルビが船出

期限付き移籍からの復帰を含め、今シーズンは12人の選手が加わった新潟。指揮官にも、船越優蔵新監督を迎えました。





PK戦決着が4試合 船越監督は

船越監督が掲げたのは「勝つために体を張るサッカー」です。船越優蔵監督「相手より多く走る、相手よりユニフォームが汚れているのが新潟。勝利を目指してがむしゃらにやるところはお見せできる」秋春制への移行に伴い行われる「J2・J3百年構想リーグ」。開幕前、サポーターは新たなアルビの船出に胸を躍らせていました。開幕の愛媛戦前のサポーター「新加入の選手と、既存の選手、去年までいた選手がどれだけ融合して。船越監督。どうやって采配してくれるかという期待ワクワクです」新生アルビの幕開けは、マテウスモラエス選手のゴールから。その1点を守り切り、開幕戦を制しました。

しかし、2節の徳島戦では、守備が崩壊し4失点で敗戦。



ここまでの9試合のうち、PK戦での決着が4試合。



この特別大会では、90分で決着がつかない場合に行われるPK戦。



多くの試合で、終盤までもつれ込む展開となりました。



4月4日の金沢戦後、船越監督は、ここまでを振り返りました。



船越優蔵監督

「成果に関しては、粘り強く守備できるようになってきていますし、球際を含めて、際のところも選手の意識は確実に変わってきていると思います。課題に関しては、相手陣内でどうプレーするのか、その時間を長くするのか、いかに得点する可能性を高めるのかというところを突き詰めないといけないと感じています」



新守護神を中心に粘り強い守備

PK戦での勝利を含め、ここまで勝ったのは6試合。その試合全てが、無失点。



今シーズンから加入した新守護神・バウマンを中心に粘り強い守備が光りました。



相手のシュート数を上回ったことがない

一方、課題となったのは攻撃面。直近2試合は、無得点です。



ゴールの少なさに直結しているのはシュートの数。



実はここまでの9試合、1試合も相手のシュート数を上回ったことがありません。



船越優蔵監督

Q.シュートが「0」で終わる試合、船越監督も気にしてらっしゃいますか？

「0で終わること自体、0という数字が良いか悪いかは別として、そこに行けるチャンスがあったのか、もしくはそれすらも作れなかったのか、その原因は何なのか。チームのコンビネーションなのか、もしくは個人なのかをしっかりと分析をして、選手にフィードバックしないといけない」



サポーター「ワクワクさせてほしい」

サポーターからもここまでの勝利を素直に喜びきれないという声が。



サポーター

「去年に比べたら勝てている試合もあるのですが、もう少し試合内容もよくなって勝てていけたらなと思います」

Q.どういう部分が良くなればと思いますか？

「もう少し組織として、ボールをつないで、いけたら良いなと思います」



アルビを応援し始めて、24年経つというこちらのお2人は。



サポーター

「試合を見ていても、全然楽しくない。もう一度国立の試合ができるように。ルヴァンカップもすごくよかった。感動しました。一生忘れないです。とにかくわくわくさせてほしいです」



期待にどう応えていくのか

サポーターの期待にどう応えて結果にもつなげていくのか。



再びJ1昇格を目指す8月のJ2リーグの開幕に向けてこの特別大会・・残すは9試合です。



船越優蔵監督

「ここからはそれをブラッシュアップしていくしかないかなと思っています。何も新しいことをしようとは思いませんが、この次の9試合が非常に大事になると思っています」



藤原奏哉選手

「ことしは一からチームを作り上げているところで、今までの良さはなくしてはいけないと思うのですが、大きく変わったところはサポーターの方に理解してほしいし、一番重要な結果にフォーカスしてやっているので、信じてもらいたいと思います」





2026年4月6日「夕方ワイド新潟一番」放送より