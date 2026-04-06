STU48・甲斐心愛「ドキドキさせたい」自身最大の露出に挑戦した2nd写真集が7月刊行

STU48・甲斐心愛の2nd写真集（秋田書店）が2026年7月1日（水）に発売される。

【写真】タイを舞台に撮影を敢行したSTU48・甲斐心愛

2026年2月に1年9ヶ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの甲斐心愛。今回のロケは微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケットで敢行された。

異国の地・マレーシアで1年9ヶ月活動をしてきた自身の境遇にかけて実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる今作。ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子、プーケットのビーチやウォーターパークでこれでもかというくらいはしゃぎ倒す様子、カラフルなテーマパークや上下逆さまの不思議なミュージアムで目を輝かせる様子、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、様々なシチュエーションで撮影された。

また今作では1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したドキッとするようなカットも収録しているという。

2nd写真集の発売決定について甲斐は「1st写真集で初グラビアに挑戦して自分が思った以上にたくさんの反響をいただき、そこから「2nd写真集もぜひ出してほしい！」っていう声もたくさん受け取っていたので、こうして出すことができてとても嬉しいです！」とコメント。

「2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います。でも結局のところ、撮影がずっと楽しすぎて明るくポップな表情が多くなっちゃって（笑）。大人っぽい姿もありつつ、普段の心愛っぽさも全開です！」「こうして2冊目の写真集を出せたのは、紛れもなく皆さんのおかげです。心の底から感謝しています！写真集を通して、たくさんの変化を楽しんでくださいね！」と語っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）