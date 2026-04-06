百田夏菜子、初対談集『この道をゆけば』刊行　黒柳徹子ら豪華15人と語る

百田夏菜子『この道をゆけば』（朝日新聞出版）が2026年5月18日（月）に発売される。

【写真】「ももいろクローバーZ」百田夏菜子

本書はアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダー・百田夏菜子の初となるオールカラー・全256ページの対談集。週刊誌AERAで連載された企画「この道をゆけば」（2024年8月12-19日合併号～25年10月27日号）を書籍化したものとなっている。

対談ゲストとしてゆりやんレトリィバァ（お笑い芸人）、芳根京子（俳優）、佐久間宣行（テレビプロデューサー）、坂本冬美（演歌歌手）、森尾由美（俳優・タレント）、ムロツヨシ（俳優）、綾小路 翔（氣志團）、石川佳純（元卓球日本代表）、カイ（超特急）、浅田真央（プロフィギュアスケーター）、山口一郎（サカナクション）、ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、津田健次郎（声優・俳優）、冨永愛（モデル）、黒柳徹子（女優・ユニセフ親善大使）といった15名との対談を収録。

また写真家・川島小鳥が「31歳の等身大の百田夏菜子」をテーマに撮り下ろした40ページ超のスペシャルフォトも収録。本書発売を記念して、2026年5月には百田本人によるトークショーが3会場（東京・北海道・大阪）で開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）