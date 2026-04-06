SKE48の相川暖花さんは4月4日、自身のXを更新。後輩の奇行を公開しました。（サムネイル画像出典：相川暖花さん公式Xより）

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SKE48の相川暖花さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩の奇行を公開し、話題となっています。

【写真】SKE48・相川暖花、後輩の奇行を公開

「めっちゃ好かれてるやん」

相川さんは「変な後輩に好かれててアツい ロッカーの鍵にも勝手に括り付けられてた何これ」とつづり、1枚の写真を投稿。「変な後輩」とは、同じくSKE48の南澤恋々さんのことです。パスケースの中には相川さんと南澤さんを切り抜いた写真が入っており、その周りにはハート型のストーンがちりばめられています。南澤さんから相川さんへのユニークなプレゼントのようです。

ファンからは「めっちゃ好かれてるやん」「愛が重すぎて草」「ほんとこの2人愛おしいなWWWW」「これはもう“推し活の極み”」「マーキングの一種かな」「距離感バグってる」などの声が寄せられました。

「推しメンほののさんと2ショット撮影会」

南澤さんも同日、自身のXを更新。「推しメンほののさんと2ショット撮影会」とつづり、写真を公開しました。テーブルを挟んだ隣には、パスケースの中と同じポーズの相川さんが写っており、これも南澤さんが合成したものと思われます。今後の2人のやりとりにも注目ですね。

(文:堀井 ユウ)