「変な後輩に好かれててアツい」人気アイドル、後輩の奇行を公開！ 「愛が重すぎて草」「推し活の極み」
SKE48の相川暖花さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩の奇行を公開し、話題となっています。
【写真】SKE48・相川暖花、後輩の奇行を公開
ファンからは「めっちゃ好かれてるやん」「愛が重すぎて草」「ほんとこの2人愛おしいなWWWW」「これはもう“推し活の極み”」「マーキングの一種かな」「距離感バグってる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】SKE48・相川暖花、後輩の奇行を公開
「めっちゃ好かれてるやん」相川さんは「変な後輩に好かれててアツい ロッカーの鍵にも勝手に括り付けられてた何これ」とつづり、1枚の写真を投稿。「変な後輩」とは、同じくSKE48の南澤恋々さんのことです。パスケースの中には相川さんと南澤さんを切り抜いた写真が入っており、その周りにはハート型のストーンがちりばめられています。南澤さんから相川さんへのユニークなプレゼントのようです。
「推しメンほののさんと2ショット撮影会」南澤さんも同日、自身のXを更新。「推しメンほののさんと2ショット撮影会」とつづり、写真を公開しました。テーブルを挟んだ隣には、パスケースの中と同じポーズの相川さんが写っており、これも南澤さんが合成したものと思われます。今後の2人のやりとりにも注目ですね。
(文:堀井 ユウ)