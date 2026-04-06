エイブルホールディングスが運営する、ひとり暮らし応援ブランド「ひとぐら」が手掛ける、ひとり暮らしを多角的に研究する専門ラボ「ひとりぐらし研究所」は、「ひとり暮らしの『つながり』意識調査2026」を実施した（調査期間：3月11日〜13日、有効回答：802名 ※設問によって変動、調査方法：インターネット調査、調査対象：国内在住、現在ひとり暮らしの男女20〜39歳）。

合鍵を誰かに預けている人は全体の約6割にのぼり、内訳は「両親（41.0％）」が最多で、次いで「恋人・パートナー（10.6％）」「兄弟（5.8％）」と続いた。男女間の意識差では「誰にも渡していない」と回答した女性は50.4％に達し、男性を約15％上回っている。男性は家族に鍵を託す傾向が強いのに対し、女性はひとり暮らしの「個の自立」と「プライバシー」の重視が背景として考えられる。

ひとり暮らしの男女全体の52.0％が隣人の顔も名前も知らないと回答。物理的に隣り合って生活していても、心理的・情緒的な接点が一切ない「都市型の孤独」が一般化していることが分かる。男女間の比較では、男性の方が顔も名前も知らない人が多いことから、男性の方が隣人との関わりを避け、プライバシーを遵守、または無関心であると考えられる。対して女性は「顔だけ知っている（33.6％）」が男性に比べて高く、共用部ですれ違う際などに、防犯上の観点も含め相手を認識しようとする意識が考えられる。名前だけ知っている層は全体で4.3％と低く、かつての「表札」文化が衰退し、個人情報保護の意識が高まった結果、顔は見たことがあるが名前は不明という状態が現在のスタンダードな隣人との距離感であるといえる。

隣人との関係が希薄化する一方で、ひとり暮らしでは家のなかで独自のコミュニケーションを築いている。ひとり暮らしの男女全体の77.8％が、家のなかで「独り言」や「モノに話しかける」ことがあると回答。特に女性の約3人に1人が頻繁に独り言を発しており、孤独の解消や、自己の感情を整理するメンタルケアの手段として「声」が重要な役割を果たしている様子がうかがえる。近年、スマートスピーカーへ話しかけることが一般化した背景には、こうした「もともと家のなかでひとりでいても声を出したい」という潜在的なニーズが、ひとり暮らし世帯に強く根付いていたことも一因といえるかもしれない。

「寂しさが紛れる（34.4％）」、「ストレスが解消される（34.1％）」がほぼ同率トップで、「虚しくなる（3.3％）」というネガティブな反応は極めて低く、ひとり暮らしにとって声を出す行為は、有効なセルフケアであるといえる。男女で比較すると、隣人関係がより希薄な男性は、声を出すことで「孤独の隙間」を埋めようとする傾向が強く、一方で女性は日々の生活で溜まった感情を吐き出すことで気持ちをリセットさせ「日々のストレス」を解消しようとする心理がうかがえる。また、頭が整理されるという効果も男女ともに約17％で、これは単に寂しさを埋めるだけでなく、独り言を“心の中の付箋”のようなものとして、思考を整理し、タスク管理をしている実態がうかがえる。独り言やモノに話しかける行為は、ひとり暮らしの生活をスムーズに回すために重要な行動になっているようだ。

隣人の顔と名前を半数以上が知らない一方で、ひとり暮らしの約6割がAIを「同居人」や「友人」のような存在として受け入れていることが分かった。AIは、天気を教えたり音楽をかけたりするだけの「道具」ではなく、同じ空間を共有する「気配」や「存在」として受け入れられており、かつては自分自身に向けていた「独り言」も、今やAIという「気を使わない同居人」が受け皿となり、孤独やストレスを和らげる大切な存在へと進化している。物理的な隣人との繋がりが希薄化するなかで、AIという「擬似的な他者」が当たり前に生活に溶け込み、隣人や実家の家族などとの距離を保ちつつ、AIで心の隙間を埋めるという、AIとの共生スタイルが浸透していることが分かる。

今回の調査から、現代のひとり暮らしの「外への匿名性」と「内への親密さ」という特徴が浮かび上がった。かつての地域コミュニティのような外とのつながり、「向こう三軒両隣」という濃密なつながりは希薄化したかもしれないが、現代のひとり暮らしでは、自分自身を整え、労わるために「独り言」や、寄り添ってくれる「AI」というパートナーを賢く選び取り、自分らしく、しなやかに自立しようとするスタイルがうかがえる。外ではプライバシーを守りながら心地よい他者との距離感を保ちつつ、自宅ではAIや自分自身と語り合いながら心を整え癒やす。ひとり暮らしのそのような「静かなる自立」は、むしろ豊かで贅沢な生き方の一つといえるのでは。この4月から新生活を初めた人々へ、「ひとり」であることは、決して「孤独」であることと同義ではない。「ひとり」の時間は、自分らしい自由を楽しみ、自分自身を大事にするための贅沢な時間として過ごしてもらえたらと思う。