長らく芸能活動を自粛していた、お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が、3月27日に、相方の井戸田潤と漫才を披露。約2年2か月ぶりに芸能活動を再開させた。

【写真】まるで別人…スッキリする前の金髪ヒゲ面だったチャラい小沢

この日は東京・渋谷の老舗ライブハウス「La mama」で開催された「第435回 ラ・ママ新人コント大会」にコンビでサプライズ出演。舞台出演後に小沢はXを更新し、

《今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします》

と、芸能活動への意欲をあらためて表明。また井戸田はインスタグラムで、

《漫才やっぱりいいね》

と、コンビでのツーショットをアップし、相方の復帰を喜んだ。

「井戸田さんはウラでずっと小沢さんを支えてきましたから。喜びもひとしおでしょう」

そう話すのは、ある芸能プロ関係者だ。

「表舞台から消えて、2年以上ですからね。当事者ともいえる松本人志さんが、昨年11月に有料動画配信サービス『DOWNTOWN＋』で復帰を果たしているにもかかわらず、小沢さんはなかなか復帰とならなかった。

当時、女性を紹介した芸人として名前が報じられた中で、小沢さんだけが松本さんと同じ吉本ではなく他事務所だっただけに、タイミングが難しかったともいわれています。

松本さんより先に復帰して“悪目立ち”するわけにもいきませんし、時期がかぶってしまっても迷惑をかけてしまう。小沢さんの所属事務所も、かなり頭を悩ませたみたいですよ」（同・芸能プロ関係者、以下同）

自粛中はワイルドな風貌だった

2025年7月には小沢が慶應義塾大学の通信教育課程に入学し、学び直しをしていることを報じられた。だが、なかなか復帰が見えず、悶々とした日々を過ごしていたことは、復帰舞台での涙が物語っている。

そんな逆境のさなかにいた相方を、水面下でフォローし続けたのが井戸田だったという。

「井戸田さんはことあるごとに小沢さんを誘い出して、芸人仲間との飲み会などを開いていたと聞きます。実は、少し前の2月にも渋谷区内にある飲食店で井戸田さんが小沢さんを誘い出し、芸人仲間や業界関係者たちとお酒を楽しんでいたんだとか。

以前、小沢さんは写真誌に活動自粛中のワイルドな姿を撮られていましたが、この日は打って変わって、清潔感のある風貌だったといいます。もしかしたら、すでに復帰が決まっていたのかもしれませんね」

まずは舞台から活動再開した小沢。そのウラには、隠された“コンビ愛”があったようだ─。