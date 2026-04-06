強すぎる香港最強馬に、ＳＮＳ上では驚嘆の声が上がっている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目を浴びている。

４月６日に香港シャティン競馬場（芝１２００メートル）で行われた香港スプリントカップ・Ｇ２は、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決め１９連勝を飾った。

ほぼ馬なりと、圧倒的１番人気（単勝１・０倍、２着で２番人気ヘリオスエクスプレスが同７０倍）に応える圧巻の勝利。勝ち時計の１分７秒１２はコースレコードとなった。

同馬は前走のクイーンズシルバージュビリーＣ・Ｇ１で１着になり、並んでいたサイレントウィットネスを超えて香港競馬新記録の１８連勝を達成。今回も勝って記録を更新し、デビューから２２戦２０勝とした。

驚異的な強さを見せ続けるカーインライジングには、ＳＮＳ上で「本当に馬なのか？」「化け物とゆうより怪物を超えた怪物」「カーインライジングという名のバイクじゃないの？」「ウイポに来たらどんなバケモンスペックになるんやろ」「勝てる馬いねぇよもう」「どうにかしてスプリンターズステークスに呼んでくれ」「バケモンすぎる」「誰が勝てるんや…って言う…本人の能力が落ちてく待ちですよ」「最後流してなんでコースレコードなんですか」「安定のサイボーグ勝利」などのコメントが寄せられている。