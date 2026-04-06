ＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡが６日、都内でフランケの最先端コーヒーマシン「Ｍｙｔｉｃｏ（ミティコ）」のＰＲイベントに参加した。

ＴＥＴＳＵＹＡは全国１２店舗に展開するコーヒーショップ「ＡＭＡＺＩＮＧ ＣＯＦＦＥＥ」のプロデューサーも担当。同商品については東京・大阪・名古屋の４店舗でも導入しているそうで「最初は戸惑いもありました。『本当にこれだけでいいの？』みたいな。でも、タッチ一つで始動するだけだし、片付けや洗浄も楽っていうのは聞いてます」とべた褒めした。スタッフからの反応も上々で「（評価は）右肩上がり」と笑みを浮かべた。

導入以降も「ＡＭＡＺＩＮＧ―」には「ＬＤＨ」所属アーティストが続々と来店しているという。「ＥＸＩＬＥで言うと、ＮＥＳＭＩＴＨもＡＫＩＲＡも来てくれている。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのメンバーもＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳやＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ、ＮＥＯ ＥＸＩＬＥのメンバーも誰かしら来てくれている」と明かした。特に、同期の橘ケンチからは高評価を得ているようで「『てっちゃんのせいでコーヒーが好きになっちゃったよ』と言ってくれている」と語り、誇らしげにしていた。

今年で１１年目を迎えたＡＭＡＺＩＮＧ ＣＯＦＦＥＥ。今後の事業展開について問われると「コロナ禍を経て２０周年に向けてブランドの色、僕らにしかできないことは見つけられた。今後も広げていきたい。できたら海外進出もしたい」と青写真を描いた。