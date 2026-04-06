【衛生観念ヤバ！義両親と同居】夫婦そろって謝罪。私たちの決断伝えると？＜第23話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第23話 どうして！？
【編集部コメント】
コウセイさんから別居の話を切り出された義両親、突然の報告にかなり驚いている様子です……！ お義母さんはフミカさんの体調を心配しているからか、引き止めようと「これからは頑張るから」とまで言ってくれています。とことん優しい義両親ですが、フミカさん夫婦、はたしてわだかまりなく別居することができるのでしょうか……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第23話 どうして！？
【編集部コメント】
コウセイさんから別居の話を切り出された義両親、突然の報告にかなり驚いている様子です……！ お義母さんはフミカさんの体調を心配しているからか、引き止めようと「これからは頑張るから」とまで言ってくれています。とことん優しい義両親ですが、フミカさん夫婦、はたしてわだかまりなく別居することができるのでしょうか……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙