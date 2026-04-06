＜旦那よ、ごめん＞夫がいなくなったら嬉しい？「夕飯作りの地獄が楽になる！」と語る人の拗らせ
旦那さんが明日いなくなったらどうしよう。こんなふうに、仮の話を考えたことはありますか？ 先日ママスタコミュニティには「もし旦那が死んだら」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『とても悲しくて落ち込むと思うけれど、その日から夕飯作りの地獄がなくなると思ったら、なんだか人生が変わる』
旦那さんが亡くなったら悲しいものの、毎日の夕ご飯の支度がなくなると思うと楽に感じるのだろうと綴っていた投稿者さん。この投稿にママたちからは、共感の声や反対意見などさまざまなコメントが寄せられています。
『夕飯作りより、旦那がいないほうが大変だ』
『夫がいなくなったら、生きていけないよー』
『精神不安定になると思う。飼っていた猫が亡くなったときもそうだった』
旦那さんが亡くなったら気持ちを切り替えることが難しく、悲しさや絶望で耐えられないという人たちがいました。夫婦仲がよく、旦那さんを大切に思っているなら当然の感情かもしれませんね。お子さんがまだ小さいと、パパがいなくなるのはかわいそうという視点もあるでしょう。さらには家計を担う大黒柱の旦那さんを失うことで、家族が路頭に迷ってしまうかもと不安を感じる人もいます。
旦那さんがいなくなったら楽になる。そう考えるのはどんな人？
『旦那がいなくなったら本当に楽になれる。子どもは高校生だし自分の時間が取れる。旅行をしたい』
『義母も叔母もすごく楽しそうだし、「もう楽でいいわよ〜」と言っていた』
『今だったら悲しまないかもしれない。家庭を壊した人だから』
旦那さんとの関係がよくなかったり、旦那さんの借金や不倫、育児放棄などで辛い思いをしていたりする人は、「楽になれる」という思いに駆られるのかもしれません。現実問題として、離婚をしようと思うと子どもをどちらが育てるかの話し合い、世間体、経済的な大変さなどがつきまとうもの。よほどの理由や、1人で育てる覚悟がないと、離婚に踏み切れないケースもあるでしょう。
一方で、例えば旦那さんが不慮の事故などで突然亡くなると、旦那さん名義の住宅ローンの返済が免除されたり遺族年金があったりと、暮らしが楽になる可能性も。お子さんがすでに大きければ、家事の負担が減ると考えるのもうなずけます。実際に長年連れ添った旦那さんを亡くした義母や知り合いを見て、そう感じたと人もいました。
旦那がいなくなってホッとするほどの夕食作りなら、今すぐやめたら？
『想像つかないけれど、私はどんな気分になるのかな。淋しさと解放感と両方の感覚があるかもしれない』
『夫は本当に亡くなったけれど、子どもにはご飯を作らないといけないし、あまり変わらないかなあ。でも確かに夫の好みに合わせてバランスよく献立考える手間はなくなったけれど』
『そんなに嫌なら、作るのをやめたらいいのに。旦那が先に逝くとは限らないよ』
投稿者さんは、旦那さんがいなくなったときのことを想像すると、まずは悲しさがきて、その後に夕ご飯作りが楽になると綴っていました。こう感じるということは、旦那さんの好みや食べる時間に合わせた夕食作りが、相当負担になっているのではないでしょうか。ママたちからは、「旦那がいなくなって楽になるほど夕食作りが苦痛なら、やめたらいい」というアドバイスも寄せられていました。
旦那さんのために買い物に行って献立を考えてご飯を作る。そして片付けをするという一連の手間暇が苦痛であれば、投稿者さんにストレスがかかっているということでしょう。旦那さんがいなくなることの落ち込みよりも嬉しさが大きくなるとすれば、今の生活を変えていくことも検討してもいいかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも