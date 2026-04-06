■7日の全国の天気

7日(火)は全国的に雨が降るでしょう。西日本の雨は午前が中心、関東〜北日本は午後も雨が続く見込みです。降る時間としては、短い所が多いですが、降ったりやんだりとなる可能性もあるので、傘は持ち歩いておくと安心です。

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朝の通勤通学の時間帯は、九州南部〜東海と、北海道、東北北部で雨が降りやすい見込みです。沖縄〜九州南部では大雨になる所もあるでしょう。関東や北陸も昼前には雨が降り出しそうです。

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昼頃になると九州や中国、四国の雨はだんだんとやむ予想です。一方、近畿〜関東、北陸〜東北日本海側、北海道は雨が降りやすい見込みです。昼過ぎになると近畿や東海の雨は次第にやんで、西からは晴れのエリアが広がりそうです。

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夕方以降は関東〜北日本でもだんだんと天気が回復へ向かうでしょう。ただ、北日本の日本海側では、上空の寒気の影響で、夜も雨や雪の降る所がありそうです。北海道は平地でも雪になる所があるでしょう。

なお、東北太平洋側では西よりの強い風が吹く予想です。交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。

■あす7日(火)の予想最低気温 （）内は前日比と季節感

札幌7℃（＋3 5月上旬）

仙台11℃（±0 5月中旬）

新潟11℃（＋2 5月上旬）

東京16℃（＋1 5月下旬）

名古屋16℃（＋4 5月下旬）

大阪15℃（±0 5月上旬）

福岡11℃（-2 4月中旬）

朝の気温はこの時期としては高い所が多いでしょう。出かけるときは寒くないなと思うかもしれませんが、油断は禁物です。

■あす7日(火)の予想最高気温 （）内は前日比と季節感

札幌13℃（-1 4月下旬）

仙台20℃（＋3 5月中旬）

新潟14℃（-8 平年並み）

東京18℃（-6 平年並み）

名古屋17℃（-6 3月下旬）

大阪17℃（-6 平年並み）

福岡18℃（-6 平年並み）

雨があがると冷たい北寄りの風が吹き、気温がグッと下がりそうです。朝はそんなに寒くなくても、夜に備えて暖かい上着を持っておくと安心です。

■全国の週間予報

この先も本州付近は、周期的に雨が降る予想です。傘の出番の多い1週間となりそうです。気温は平年より高い日が多いですが、週の中頃は一時的に冷えるでしょう。

8日(水)

高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。朝は久々に冷えそうです。また、寒気が残る北海道は雪の降る所があるでしょう。

9日(木)

北日本、東日本は引き続き晴れるでしょう。西日本は天気が下り坂となりそうです。東日本も次第に雲が広がるでしょう。

10日(金)

低気圧が発達しながら通過するため、全国的に傘の出番となるでしょう。雨や南風が強まり、春の嵐となりそうです。西日本、東日本では花散らしの雨となるでしょう。

11日(土)

北日本では強風と雨が残りますが、関東〜九州では天気が回復へ向かいそうです。気温が上がり、東京は今年初の夏日になる予想です。

12日(日)

晴れる所が多いでしょう。気温は引き続き高く、5月並み続出に。東北北部でも平年よりかなり早く、桜が見頃となってきそうです。

13日(月)また西から雨雲が広がるでしょう。西日本中心に雨で、東日本もゆっくり天気が下り坂となりそうです。