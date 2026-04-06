社会学者の古市憲寿氏（41）が5日スタートのTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。3月で終了したフジテレビの情報番組「サン！シャイン」について持論を展開した。

元放送作家・鈴木おさむ氏は、同番組のコメンテーターを務めていたため「終わりまして。1年間で」と報告。昨年4月にTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」で2人が共演した際に、「サン！シャイン」について話したことを振り返り「古市君が結構色々言ったじゃないですか、自由に。それで俺は翌週ですね、プロデューサーにスタッフ全員で聞きましたって言われまして。その時は怒っていなかったんです」と語った。

だが、「それもあったんで、僕は調子に乗って、去年の8月にインスタで“番組は面白くない”って書いちゃった」と明かし、古市氏が「自分が出演する番組だけど、あえて書いたわけですよね？」と言うと「頑張ってるよ。みんな頑張ってる。ただ“面白くはない”って書いたらですね、マネジャーが呼び出されましてですね」と苦笑した。

古市氏は「なんか弱ってる人って、やっぱり愛の言葉とかも多分聞く余裕もないっていうか。負けている人は、だから負けてくんだなっていう。勝ってる人は、別に批判されても本当に余裕があるから、批判の声を聞いてどんどん改善していけるじゃないですか。負けてる人は無理なんだなっていう。こうやって格差が広がっていくんだな」と持論を展開していた。

「サン！シャイン」は2025年3月31日にスタートし、2026年3月27日まで1年間放送された朝の情報番組。「めざまし8」を引き継ぐ形でスタートし、同番組に続き谷原章介がメインキャスターを担当。武田鉄矢やメイプル超合金のカズレーザーらをレギュラーに迎え、若年層から年配まで親しまれる番組作りを目指た。だが、初回こそ4・0％だったが以降は2〜3％を推移していた。