◇プロボクシングIBF女子世界アトム級王座決定戦 山中菫（真正）《10回戦》鵜川菜央（三迫）（2026年4月7日 東京・後楽園ホール）

プロボクシングIBF女子世界アトム級王座決定戦の前日計量が6日、都内で行われ、元IBF女子同級王者で現IBF1位の山中菫（24＝真正、10戦9勝3KO1敗）は45・9キロ、同級3位・鵜川菜央（30＝三迫、6戦6勝）は46・0キロでともに一発でパスした。世界王座返り咲きを目指す山中は「自分のボクシングをつくってきた。何が来てもいいようにイメージしている」と闘志を燃やした。

「ホンマにやめてほしい」と話す“苦手”のフェースオフでは鵜川と笑みを浮かべ合いながら“にらみ合い”を展開し「強そうなオーラがあった」。元WBO世界ミニマム級王者で兄の竜也にはスパーリング動画を送り、助言をもらったという。「調子いいね」と背中を押されたことを明かし「練習でやってきたことを見せたい。プレスをかける展開をつくれれば」と闘志を燃やした。

対する鵜川は世界初挑戦。「ベルトが水色でいい色。大きくてかっこいいと思った」とベルトへの思いを強くしながら「ずっと緊張しているが普通の試合と変わらず、頭をクリアにしてやりたい」と平常心を強調した。

日本バレーボール協会に勤めながらプロボクサーとしてリングに上がる“二刀流ボクサー”。24年6月にはWBO女子アジア・パシフィック（AP）同級王座を獲得するなど、22年4月のデビューから6連勝で世界の舞台にたどり着いた。対戦経験があまりなかった、サウスポー対策も万全であることを強調し「感謝を形にできればいいと思う」と初戴冠を見据えた。

同興行セミファイナルのWBO―AP女子ミニマム級王座決定戦8回戦に臨む、元日本女子同級王者・鈴木なな子（26＝横浜光、13戦9勝3KO4敗）は47・5キロ。同級3位の吉川梨優那（24＝泉北、11戦7勝1KO2敗2分け）は47・4キロでともに一発クリアした。