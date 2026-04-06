asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」4月8日配信リリース決定！

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シンガーソングライター・asmiの新曲「あわ」が、4月8日に配信リリースされることが決定。あわせて、Apple MusicでのPre-Add、SpotifyでのPre-Saveもスタートした。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP“⌘ハイノミ”が手がけており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。

本楽曲の一部は、公開されたTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』の最新PV内でいち早く聴くことができる。物語の映像とともに響く「あわ」の世界観が、どのように作品と重なり合うのかにも注目だ。

“私は透明”という一節から始まる「あわ」は、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてその中で確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた1曲。触れた瞬間に形を変えてしまうような不安定さや、言葉にしきれない心の機微が、静かな熱を帯びながら立ち上がっていく。

⌘ハイノミによる淡く鋭いサウンドスケープに、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声が重なることで、「あわ」は作品に寄り添いながらも、ひとつのポップソングとして深い余韻を残す仕上がりとなった。日常の中にある小さな痛みや美しさをすくい取るような感覚が、聴く人それぞれの感情に静かに触れていく。

TVアニメのエンディングテーマとして物語の余韻を受け止める「あわ」は4月8日(水)、ついに配信リリースされる。

＜asmiコメント＞

今回 エンディングテーマという形で作品に携わらせていただくこととなり、心から嬉しく、有難く思っております。私自身 幼少期から読書が大好きで、音楽か小説か という学生時代を過ごしてきたので、ナオのことを身近な友だちのように思いながら「あわ」のレコーディングに臨むことができました。原作で描かれていた細かな心の機微や潮風の香り漂う空気感がアニメでどう表現されていくのか、私も一視聴者としてとっても楽しみにしています。是非、エンディングまでお楽しみいただけると嬉しいです！

●配信情報

asmi

「あわ」



Pre-Add / Pre-Save

https://asmi.lnk.to/Bubbles/presavepreadd

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

2026年4月7日（火）よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始！

TOKYO MX 4月7日（火）毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ4月7日（火）毎週火曜24:45〜

テレビ愛知4月7日（火）毎週火曜26:05〜

KBS京都4月7日（火）毎週火曜24:30〜

サンテレビ4月7日（火）毎週火曜24:30〜

AT-X 4月7日（火）毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 4月7日（火）毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

＜asmiプロフィール＞

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

「PAKU」やMAISONdesに参加した「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし”SNSで最も使われる歌声”と呼ばれた。「うる星やつら」や「ポケットモンスター」をはじめ数々のTVアニメのテーマソングも担当しており、2025年は「日々は過ぎれど飯うまし」や「カッコウの許嫁Season2」OPを担当。

2026年6月より韓国含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト

https://replico.jp/

asmi オフィシャルサイト

https://www.rooftop.tokyo/asmi