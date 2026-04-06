3連勝で2位につける鹿児島ユナイテッドFCは、きのう5日、ホームで北九州と対戦。最後まで分からない白熱した展開になりました。

7000人を超えるサポーターが駆け付けた白波スタジアム。3連勝で2位につけるユナイテッドは、同じく連勝で勢いに乗る北九州と対戦しました。

ユナイテッドは立ち上がり、セットプレーから相手ゴールに迫ります。前半25分、コーナーキックの流れから青木。絶妙なトラップから右足を振りぬいた青木の今シーズン2ゴール目で先制します。

しかし、直近6試合複数得点から遠ざかっているユナイテッド。カットインから福田。

さらに、コーナーキックから河村がシュートを放ちますが、追加点が奪えません。

エンドが変わった後半、青木のクロスに有田が合わせますが、相手キーパーに防がれゴールとはならず。すると、後半22分。北九州のこの試合最初のシュートがネットに突き刺さり、7試合ぶりの失点。同点に追いつかれます。

その後は互いにチャンスを作るも抜け出せず、1対1で試合はPK戦に突入します。

両チーム決め続け迎えた8人目、ユナイテッドは途中出場の中山。これを決め相手にプレッシャーをかけると、続く北九州の8人目。

枠から外れ、PK戦でユナイテッドが勝利。4連勝で2位キープです。

（先制ゴール 青木義孝選手）「勝ち切れたことは今のチームを象徴している。全員が日々のトレーニングからしっかりやっているので、必然の勝利だと思う」

（村主博正監督）「組織としてはチャンスを構築している。あとは選手個人がもっと思い切り、足を振ってもいい所があったので、次もホームなのでしっかり勝ち点3取りたい」

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