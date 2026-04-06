材料3つで作れる！粉類不使用でなめらか食感の「スフレチーズケーキ」

材料3つでスフレチーズケーキが作れる！

チーズケーキっておいしいですよね。ひと口に「チーズケーキ」と言っても、ふわふわ食感のスフレチーズケーキ、濃厚ベイクドチーズケーキ、さっぱり味のレアチーズケーキなどさまざまな種類があり、クックパッドにもたくさんのレシピがアップされています。今回は、そんな多くのチーズケーキの中から、材料3つで作れるなめらか食感の「スフレチーズケーキ」をご紹介。なんと、粉類を一切使わないんです。材料を揃える手間も少なく、ふわふわ＆なめらか食感のチーズケーキがおうちで簡単に作れます。

材料3つでなめらかチーズケーキ

「材料が少なくて簡単でおいしい！」と絶賛の声が多数

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「しゅわっとおいしい！簡単さも◎ですね」「失敗知らずの素敵なレシピ。すぐに作れておいしい、大好きです」「少ない材料で簡単にできました！手土産にも良さそう」などと嬉しい声がたくさん届いています。





材料3つを混ぜて焼くだけなので、さっそく今からでも作れますね。粉類を使わず、チーズの自然ななめらかさとおいしさを味わえます。ぜひ今日のおやつに作ってみてください。