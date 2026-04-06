青々とした竹が春の訪れを告げています。新潟市の酒蔵で竹でできた垣根を結い直す伝統の「くね結い」が行われました。



「くね結い」が行われたのは新潟市江南区にある酒蔵、石本酒造です。



「くね結い」とは「くね」と呼ばれる竹の穂でできた垣根を結い直す行事で、石本酒造で代々、受け継がれてきました。



石本酒造 石本龍則 社長

「いい竹だね、今年ね」



この日は、酒蔵で働く人たちが地域の人たちと一緒に、古くなった竹を取り外して、青々とした新しい竹に結い直していました。





「越乃寒梅」などで知られる石本酒造。春は、10月から続いていた酒造りの作業がひと段落する時期でもあります。このため伝統の「くね結い」はサクラが咲くころ・・4月初旬の大安の日にあわせて毎年、行われてきました。完成すると、きれいに整えられた竹の穂が美しい景観を生み出します。地元の人たちからは散歩コースとしても愛されているといいます。石本酒造 石本龍則 社長「きちんときれいにして、襟を整えてお客様をお迎えしなさいというような意味もありますし、この4月の季節のいい、大安の日にふきかえるということを毎年毎年繰り返していますこの青々とした竹の色合いが楽しめるのは梅雨入り前の5月初旬ごろまでだということです。