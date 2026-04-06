モンテカルロ・マスターズ

大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日

開催地：モナコ モンテカルロ

コート：クレー（赤土）

結果：[アレックス デミノール / キャメロン ノーリー] 1 - 2 [マテオ ベレッティニ / アンドレア ババソリ]

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モンテカルロ・マスターズ第2日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス1回戦で、アレックス デミノール / キャメロン ノーリーとマテオ ベレッティニ / アンドレア ババソリが対戦した。

第1セットはマテオ ベレッティニ / アンドレア ババソリが6-4で先取。第2セットはアレックス デミノール / キャメロン ノーリーが6-4で奪い返したが、第3セットはマテオ ベレッティニ / アンドレア ババソリが10-5で制し、マテオ ベレッティニ / アンドレア ババソリがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 19:42:10 更新