◇サッカー イングランドFAカップ 準々決勝 リーズ 2-2(PK4-2) ウェストハム(日本時間6日、英 ロンドン・スタジアム)

リーズの日本代表MF田中碧選手が先制点を決め、チームの準決勝進出に貢献しました。

スタメン出場した田中選手は前半26分、センターサークル内でボールを受けると相手のプレスをかわして左サイドへ大きく展開。その後ペナルティーエリア内へ駆け上がり、折り返しのパスを受けます。

ここで田中選手は切り返しで相手を1人かわし、左足でシュート。ボールは相手ディフェンスに当たりGKの上を越え、クロスバーの内側に跳ねてゴールへと吸い込まれました。

スタジアムが歓喜に沸く中、チームメートと喜びを分かち合った田中選手。FAカップでは3回戦に続いてのゴールとなりました。

その後田中選手は後半24分に途中交代しました。試合はリーズが後半30分にもゴールを挙げるも、アディショナルタイムに立て続けに2失点。PK戦に突入するもリーズが勝利しています。

チームは準決勝で強豪・チェルシーと激突。日本代表としては1日のイングランド戦に途中出場し、聖地・ウェンブリーでの金星に貢献した田中選手が、準決勝でも輝きを放つか注目が集まります。