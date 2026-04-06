◇JABA四国大会予選リーグ 三菱重工East7―4JR四国（2026年4月6日 高知市営）

三菱重工EastがJR四国との接戦を制した。同点の7回に「4番・一塁」で出場した印出太一捕手（23）が勝ち越しの決勝3点二塁打。3回の適時打を含めて4安打4打点の活躍で勝利に貢献した。

「打点を挙げて、チームが勝てたことは素直にうれしいです。その前の2本のヒットが両方、ストレートを打ったものだったので、勝負球としては変化球を選択する確率が高いと思っていました」

捕手としての読みがぴたりと当たった。4―4の7回2死満塁。カウント2―1からの4球目、外角スライダーを狙い通りに踏み込んだ。「右のサイド投手。スライダーが一番自信のあるボールだろう、と」。右打席からはじき返された打球は、右中間を破る勝ち越しの3点二塁打となった。2点を追う3回2死二、三塁では痛烈な中前適時打で反撃ムードを演出。4安打4打点の4番打者に導かれたチームは1勝1敗のタイに持ち込み、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。

早大から入社して今季が2年目。新人だった昨季も数多くの試合で起用され、貴重な経験を積んだ。

「たくさん打席に立たせていただきましたが、甘いボールがなかなか来ない中で、どうやって仕留めるかということが、社会人野球において一番大事なことだと痛感しました」

失投を確実に捉えるべく、フリー打撃では絶対にボール球を振らないと決めている。自己満足のフルスイングは要らない。練習から徹底して選球眼を磨くことが、成長につながっている。この日も含めて、今季の公式戦は22打数9安打6打点。打率・409の数字は、及第点と言っていいだろう。

「結果を積み重ねていくことで、チーム、スタッフの方々の信頼を得ることになると思うので、結果にこだわり続けて、1年間やっていきたい」

7日はHonda熊本（高知市営、午前11時開始予定）と激突。持ち前の打力で、再び勝利を呼び込む。