１月２７日に６０歳の誕生日を迎えたタレント・三田寛子が、「６０歳になった自分への」ご褒美でロンドンに弾丸一人旅をしたことを報告した。なんと帰国便はＪＡＬのファーストクラスだった。

２０歳で初めて一人で訪れたロンドンへ４０年を経て再び渡った三田。インターコンチネンタルや、ヒルトンなど思い出のホテルに滞在するなどし「『あのときの私』と交わした約束を、ひとつずつ、静かに重ねてきました」と記した。

往路便はＪＡＬのビジネスクラスだったが、帰国便は、想像を絶する空飛ぶ宮殿のようなファーストクラス。「帰り道は、ファーストクラスで …片道だけですが それもまた、あの日の私との約束」と明かし、極上空間で味わった最高級の料理、シャンパンなどの写真をアップ。「これからは７０歳の私へ向かう１０年」と決意と感謝をつづった。

ファーストの座席は３６０度の動画で撮影しても余りある広さ。フルフラットの大きなベッドになる革張りのソファーは４人は座れそう。ビジネスクラスの倍以上の広さと高級感で、窓も３つ。４３インチの巨大モニターはもはやシアタールーム。完全個室になる設計はもちろん、もはや家といえるほどの住み心地を追及した空間となっている。